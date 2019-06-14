Марш 16 июня в Кишиневе нацелен на мирную передачу власти в Молдавии. заверяет президент Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заверил посла США в Кишиневе Дерека Хогана в мирном характере запланированного на 16 июня марша в поддержку парламентского большинства и нового правительства.
"В ходе обсуждения внутриполитической ситуации в Молдавии мы пришли к единому мнению о необходимости сохранения стабильности. В связи с этим я отметил, что запланированный на 16 июня марш в поддержку новой легитимной власти носит исключительно мирный характер", - написал Додон на своей странице Facebook, сообщив о состоявшейся в пятницу встрече.
Он подчеркнул, что администрация президента находится в постоянном контакте с новым парламентским большинством в составе фракции Партии социалистов и блока ACUM, а также с правительством нового премьера Молдавии Майи Санду.
"Совместными усилиями мы будем обеспечивать мирную передачу власти во благо народа нашей страны и сохранения взаимовыгодных отношений с внешними партнерами Молдавии", - подчеркнул Додон.
Ранее сообщалось, что 16 июня Партия социалистов и блок ACUM при поддержке президента Додона проводят совместную мирную манифестацию в поддержку новых властей Молдавии и за мирную передачу власти от Демократической партии к новому парламенту и правительству.
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