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СНГ 14.06.2019 14:53

Марш 16 июня в Кишиневе нацелен на мирную передачу власти в Молдавии. заверяет президент Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заверил посла США в Кишиневе Дерека Хогана в мирном характере запланированного на 16 июня марша в поддержку парламентского большинства и нового правительства.

"В ходе обсуждения внутриполитической ситуации в Молдавии мы пришли к единому мнению о необходимости сохранения стабильности. В связи с этим я отметил, что запланированный на 16 июня марш в поддержку новой легитимной власти носит исключительно мирный характер", - написал Додон на своей странице Facebook, сообщив о состоявшейся в пятницу встрече.

Он подчеркнул, что администрация президента находится в постоянном контакте с новым парламентским большинством в составе фракции Партии социалистов и блока ACUM, а также с правительством нового премьера Молдавии Майи Санду.

"Совместными усилиями мы будем обеспечивать мирную передачу власти во благо народа нашей страны и сохранения взаимовыгодных отношений с внешними партнерами Молдавии", - подчеркнул Додон.

Ранее сообщалось, что 16 июня Партия социалистов и блок ACUM при поддержке президента Додона проводят совместную мирную манифестацию в поддержку новых властей Молдавии и за мирную передачу власти от Демократической партии к новому парламенту и правительству.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]