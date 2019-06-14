В Германии внимательно следят за ситуацией вокруг покупки Турцией российских С-400 - кабмин

В Германии внимательно следят за ситуацией решения Турции приобрести российские системы ПВО С-400, заявила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
По ее словам, эта тема также активно обсуждается в НАТО.
"Мы очень внимательно следим за вопросом. Намерение турецкого правительства приобрести российскую систему ПВО - это тема, которая постоянно и противоречиво обсуждается внутри альянса", - сказала Деммер журналистам.
По ее словам, вопрос покупки - очень сложный, кроме того, существуют американские санкции в отношении России, в этой связи США предупреждали, что примут меры против Турции, если она не откажется от приобретения С-400.
"Ввоз этих систем в Турцию может спровоцировать соответствующие санкции США. Это тоже не соответствует ни интересам Турции, ни НАТО", - указала Деммер.
В свою очередь представитель МИД Германии Кристофер Бургер указал, что глава министерства Хайко Маас обсуждал тему покупки российских систем ПВО Турцией со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на встрече глав МИД стран НАТО, которая прошла в Вашингтоне в начале апреля.
Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.
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