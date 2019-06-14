Компания из Нидерландов займется спасением пострадавших в Оманском заливе танкеров

Спасать два танкера, подвергшихся нападению в Оманском заливе, и их груз будет нидерландская компания Boskalis, сообщает агентство Associated Press.

Такое решение приняли страховщики пострадавших судов Front Altair и Kokuka Courageous. Операцию проведет дочка Boskalis - SMIT Salvage.

Boskalis отмечает, что положение дел на судне Front Altair, перевозившем нефтепродукты, все еще вызывает обеспокоенность. По данным компании, пожар, разгоревшийся в четверг на корабле, уже потушен.

Танкер Kokuka Courageous, перевозивший метанол, уже буксируют в один из портов в регионе, рассказали в компании.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажа пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.