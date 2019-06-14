Президент Монголии на встрече с Путиным и Си Цзиньпином предложил активизировать создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил лидерам России и Китая дать конкретные поручения правительствам трех стран по активизации работы над Программой создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай.

"Вызывает сожаление тот факт, что со времени принятия Программы создания экономического коридора так и не началась реализация какого-либо конкретного проекта, который смог бы улучшить жизнь граждан и внести вклад в развитие экономик трех наших стран. Более того, нет ни одного проекта с готовым ТЭО, который был бы приемлем для всех трех сторон. Поэтому по результатам сегодняшней нашей встречи необходимо дать конкретные поручения ведомствам наших трех стран по активизации этого трехстороннего сотрудничества", - сказал он на встрече со своими российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином "на полях" саммита ШОС.

Монгольский лидер также предложил коллегам конструктивно обменяться мнениями по вопросам интенсификации осуществления приоритетных проектов в рамках этой программы.

"Также предлагаю дать конкретные поручения и создать рабочую группу по изучению технико-экономического обоснования строительства газопровода, о котором мы говорим уже много лет. Монгольская сторона предлагает создать многосторонний механизм по изучению вопроса о создании единой энергетической сети в Северо-Восточной Азии", - добавил Баттулга.