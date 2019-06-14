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СНГ 14.06.2019 20:04

Президент Монголии на встрече с Путиным и Си Цзиньпином предложил активизировать создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил лидерам России и Китая дать конкретные поручения правительствам трех стран по активизации работы над Программой создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай.

"Вызывает сожаление тот факт, что со времени принятия Программы создания экономического коридора так и не началась реализация какого-либо конкретного проекта, который смог бы улучшить жизнь граждан и внести вклад в развитие экономик трех наших стран. Более того, нет ни одного проекта с готовым ТЭО, который был бы приемлем для всех трех сторон. Поэтому по результатам сегодняшней нашей встречи необходимо дать конкретные поручения ведомствам наших трех стран по активизации этого трехстороннего сотрудничества", - сказал он на встрече со своими российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином "на полях" саммита ШОС.

Монгольский лидер также предложил коллегам конструктивно обменяться мнениями по вопросам интенсификации осуществления приоритетных проектов в рамках этой программы.

"Также предлагаю дать конкретные поручения и создать рабочую группу по изучению технико-экономического обоснования строительства газопровода, о котором мы говорим уже много лет. Монгольская сторона предлагает создать многосторонний механизм по изучению вопроса о создании единой энергетической сети в Северо-Восточной Азии", - добавил Баттулга.

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Тэги: МОНГОЛИЯ, ЛИДЕР, РОССИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]