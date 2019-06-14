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Дальнее зарубежье 14.06.2019 20:15

В сирийском урегулировании удалось многое сделать благодаря, в том числе активной позиции Ирана - Путин на встрече с Рухани

Президент РФ Владимир Путин считает, что результаты, которые достигнуты в борьбе с терроризмом в Сирии, это совместный успех России, Турции и Ирана.

"Отношения между Россией и Ираном носят многоплановый характер, многосторонний. Это касается экономики, это касается вопросов и стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Он подчеркнул, что по направлению сирийского урегулирования сторонам удалось многое сделать. "Благодаря, в том числе активной позиции Ирана. Безусловно, это наш совместный успех - Ирана, Турции и России", - отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что российско-иранские экономические отношения развиваются по многим направлениям. "Гуманитарные связи испокон веков были достаточно плотными, и взаимный интерес к русскому миру, с одной стороны, и к персидской культуре, с другой стороны, всегда были очень значимой частью нашего диалога", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что рад возможности вновь встретиться с Рухани и обсудить все вопросы.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]