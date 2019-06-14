В сирийском урегулировании удалось многое сделать благодаря, в том числе активной позиции Ирана - Путин на встрече с Рухани

Президент РФ Владимир Путин считает, что результаты, которые достигнуты в борьбе с терроризмом в Сирии, это совместный успех России, Турции и Ирана.

"Отношения между Россией и Ираном носят многоплановый характер, многосторонний. Это касается экономики, это касается вопросов и стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Он подчеркнул, что по направлению сирийского урегулирования сторонам удалось многое сделать. "Благодаря, в том числе активной позиции Ирана. Безусловно, это наш совместный успех - Ирана, Турции и России", - отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что российско-иранские экономические отношения развиваются по многим направлениям. "Гуманитарные связи испокон веков были достаточно плотными, и взаимный интерес к русскому миру, с одной стороны, и к персидской культуре, с другой стороны, всегда были очень значимой частью нашего диалога", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что рад возможности вновь встретиться с Рухани и обсудить все вопросы.