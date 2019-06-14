Трамп не сомневается, что за нападением на танкеры в районе Ормузского пролива стоит Тегеран

За нападением на два танкера вблизи Ормузского пролива стоит Иран, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Именно Иран сделал это", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, совершил атаку.

Также президент заявил, что если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, через который проходит большое количество танкеров с нефтью, то не сможет делать это долго.

"Если он будет закрыт, то он не будет закрыт надолго", - сказал Трамп.

Президент в качестве доказательства вины Ирана упомянул о видео, опубликованным американскими СМИ, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.