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Регион 14.06.2019 16:30

Трамп не сомневается, что за нападением на танкеры в районе Ормузского пролива стоит Тегеран

За нападением на два танкера вблизи Ормузского пролива стоит Иран, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Именно Иран сделал это", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, совершил атаку.

Также президент заявил, что если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, через который проходит большое количество танкеров с нефтью, то не сможет делать это долго.

"Если он будет закрыт, то он не будет закрыт надолго", - сказал Трамп.

Президент в качестве доказательства вины Ирана упомянул о видео, опубликованным американскими СМИ, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

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Тэги: США, ИРАН, ТАНКЕРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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