Шефчович после переговоров с Новаком едет в Берлин

Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович через три дня после переговоров в Москве с министром энергетики Александром Новаком встречается с министром экономики Германии Петером Альтмайером.

Как сообщается в графике европейского чиновника, встреча пройдет в понедельник, 17 июня, в Берлине.

Германия является главным партнером России в газовой сфере на европейском рынке. Германские компании (наряду с другими европейскими партнерами) участвуют в консорциуме по строительству газопровода "Северный поток 2".

Альтмайер также является активным участником трехсторонних консультаций по газовым вопросам с Украиной. При его активном участии в июле 2018 года трехсторонний диалог был возобновлен на встрече в Берлине.