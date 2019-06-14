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ТЭК 14.06.2019 20:25

Шефчович после переговоров с Новаком едет в Берлин

Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович через три дня после переговоров в Москве с министром энергетики Александром Новаком встречается с министром экономики Германии Петером Альтмайером.

Как сообщается в графике европейского чиновника, встреча пройдет в понедельник, 17 июня, в Берлине.

Германия является главным партнером России в газовой сфере на европейском рынке. Германские компании (наряду с другими европейскими партнерами) участвуют в консорциуме по строительству газопровода "Северный поток 2".

Альтмайер также является активным участником трехсторонних консультаций по газовым вопросам с Украиной. При его активном участии в июле 2018 года трехсторонний диалог был возобновлен на встрече в Берлине.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]