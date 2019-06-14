ОПЕК в мае выполнил сделку на 133%, снизив добычу до 5-летнего минимума, не-ОПЕК исполнил сделку на 169%

Страны ОПЕК в мае добыли 29,95 млн баррелей в сутки, что на 230 тыс. б/с меньше, чем в апреле, и на 1,5 млн б/с меньше, чем год назад, пишет МЭА в ежемесячном отчете.
Добыча нефти ОПЕК в мае сократилась до самого низкого уровня с 2014 года из-за того, что Иран подпал под санкции, Саудовская Аравия снизила добычу, а поставки из Нигерии уменьшались из-за повреждений трубопроводов.
Объемы добычи нефти в Ираке в мае были высоки, как никогда, и превышали ограничения в рамках сделки ОПЕК+ на 270 тыс. б/с. Саудовская Аравия, напротив, добывала на 610 тыс. б/с меньше своего "потолка" в рамках соглашения ОПЕК+.
В целом, отмечает МЭА, страны ОПЕК в мае выполнили сделку на 133%, а страны не-ОПЕК - на 169%.
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