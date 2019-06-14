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ТЭК 14.06.2019 16:41

ОПЕК в мае выполнил сделку на 133%, снизив добычу до 5-летнего минимума, не-ОПЕК исполнил сделку на 169%

Страны ОПЕК в мае добыли 29,95 млн баррелей в сутки, что на 230 тыс. б/с меньше, чем в апреле, и на 1,5 млн б/с меньше, чем год назад, пишет МЭА в ежемесячном отчете.

Добыча нефти ОПЕК в мае сократилась до самого низкого уровня с 2014 года из-за того, что Иран подпал под санкции, Саудовская Аравия снизила добычу, а поставки из Нигерии уменьшались из-за повреждений трубопроводов.

Объемы добычи нефти в Ираке в мае были высоки, как никогда, и превышали ограничения в рамках сделки ОПЕК+ на 270 тыс. б/с. Саудовская Аравия, напротив, добывала на 610 тыс. б/с меньше своего "потолка" в рамках соглашения ОПЕК+.

В целом, отмечает МЭА, страны ОПЕК в мае выполнили сделку на 133%, а страны не-ОПЕК - на 169%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]