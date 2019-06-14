Цены на газ в Европе достигли дна, ремонт газопроводов остановит падение - литовский LET

Цены на природный газ в Европе, скорее всего, уже достигли дна, и не стоит ожидать более значительного их снижения в третьем квартале этого года, свидетельствуют данные литовской госкомпании по поставкам электроэнергии и газа Lietuvos energijos tiekimas (LET).
Более низкое предложение по причине планирующегося летом ремонта газопроводов и снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейские терминалы остановит падение цен.
"В мае европейский газовый рынок продолжали удивлять новые минимумы цен. К непрестанному падению цены подтолкнули потепление в Европе, избыточное предложение СПГ, рекордно заполненные подземные хранилища газа в Европе. Кроме того, в последний месяц на Лондонской бирже ICE Futures интенсивнее снижались цены на альтернативные энергоисточники - нефть марки Brent и роттердамский уголь", - приводятся в материалах слова руководителя LET по оптовой торговле СПГ Виктории Дитмонайте.
На глобальном рынке СПГ цены опускают новые мощности по сжижению газа и снижение потребности в СПГ в Азии по причине более прохладного лета, чем в прошлом году.
Однако, похоже, что рекордно низкие цены на европейском рынке (до 11 евро за мВт.ч на июльские поставки) уже достигли нижнего предела прибыльности, поощряющего продажу избыточных грузов СПГ Spot на европейские терминалы, особенно из США. Когда европейские цены опускаются ниже 12 евро за мВт.ч, транспортировка СПГ в Европу становится бесприбыльной для американских продавцов, в таком случае они ищут другие рынки реализации.
Другим фактором, который может приостановить падение цен на газ на европейском рынке, являются планирующиеся ежегодные ремонты газовой инфраструктуры в системе европейских газопроводов. Летние ремонты планируются в системе норвежских газопроводов и российского "Северного потока". Если эти ремонты совпадут с постепенно снижающимся импортом СПГ на терминалы Западной Европы, то это может стабилизировать цены.
Все же высокий уровень заполненности европейских хранилищ газа сохранит летние цены на конкурентном уровне, не позволяя им сильно расти, как это случилось летом прошлого года, отмечает LET.
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