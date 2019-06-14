TikTok обещает устранять несоответствующий контент, взаимодействовать с Роскомнадзором

В пресс-службе ведущей платформы коротких видео TikTok заявляют, что используют модерацию для устранения несоответствующего законодательству контента, а также намерены сотрудничать с Роскомнадзором в ходе проверки соцсети на детскую порнографию.

"Обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении для пользователей TikTok в России является нашим главным приоритетом, и мы постоянно внедряем меры по защите от злоупотреблений. Мы предлагаем пользователям ряд инструментов для обеспечения безопасности и настройки конфиденциальности, а также задействуем комбинацию правил, технологий и стратегий модерации для устранения несоответствующего контента или учетных записей", - говорится в ответе представителя TikTok на запрос "Интерфакса" в пятницу.

"Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила, и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями", - отметил представитель ссоцсети.

Накануне пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил "Интерфаксу", что Роскомнадзор начал внеплановую проверку ведущей платформы коротких видео TikTok на предмет наличия запрещенного контента, в первую очередь - детской порнографии после обращения общественных организаций.

"Ранее к нам неоднократно поступали обращения от общественных организаций и отдельных пользователей относительно наличия в TikTok откровенных видео, которые, возможно, нарушают российское законодательство", - сказал Ампелонский в четверг.

"В связи с этим руководителем Роскомнадзора принято решение о проведении систематического наблюдения и анализа контента на предмет наличия в первую очередь детской порнографии, а также другой информации, которая нарушает закон РФ", - добавил он.

Социальная сеть TikTok, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры, а также обмениваться сообщениями, запущена в сентябре 2016 года в Китае, где известна как Douyin. Это самый стремительно развивающийся по аудитории сервис, основной аудиторией которого являются подростки.