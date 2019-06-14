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СНГ 14.06.2019 21:20

В Украине принят на вооружение беспилотник-разведчик Spectator-М1

Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс (БПАК) "Spectator-M1" разработки входящего в госконцерн "Укроборонпром" ОАО "Меридиан" им. Королева и НТТУ "КПИ им. Сикорского" (Киев) принят на вооружение украинской армией.

"Соответствующий приказ по результатам успешных государственных испытаний подписал министр обороны Украины Степан Полторак", - сообщает в пятницу пресс-служба "Укроборонпрома".

В госконцерне отмечают, что Spectator-М1 - усовершенствованная версия беспилотников Spectator. Spectator-М1 предназначен для ведения воздушной разведки, как днем, так и ночью.

В ходе модернизации беспилотный комплекс получил новый тепловизор, усовершенствованную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.

"Учитывая малые размеры Spectator-М1, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеяния, он остается незаметным для противника. А эффективная система управления и связи позволяет решать задачи даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы", - утверждают в "Укроборонпроме".

Модернизация также касалась различных систем БПЛА, в частности программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели. Кроме того, беспилотник получил новую парашютную систему, что позволило уменьшить скорость посадки до 3 м/с.

"Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задача, - 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более двух часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты ОАО "Меридиан" им.С.П Королева" готовят Spectator-М1 к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках государственного оборонного заказа.

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Тэги: УКРАИНА, АРМИЯ, БЕСПИЛОТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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