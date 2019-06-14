Бывший шеф спецслужб Узбекистана стал фигурантом дела о коррупции

В отношении бывшего председателя Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиера Абдуллаева возбуждено уголовное дело по факту взяточничества и превышения власти.

"По совершенным преступлениям, связанным со злоупотреблением должностными полномочиями, взяточничеством в отношении бывшего руководителя Службы государственной безопасности Абдуллаева возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия", - сообщил на брифинге в пятницу заместитель генпрокурора республики Эркин Юлдашев.

По заявлению Генпрокуратуры, уголовное дело возбуждено также против десяти экс-руководителей СГБ и Верховного суда Узбекистана. В частности, против бывшего первого заместителя главы СГБ Джахонгира Эгамова и экс-заместителя председателя Верховного суда Баходира Дехканова.

Абдуллаев был освобожден от должности главы СГБ в феврале текущего года. Он занимал пост с конца января 2018 года, а ранее работал генеральным прокурором.