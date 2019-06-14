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Макроэкономика 14.06.2019 17:19

ПИИ в экономику Азербайджана в I квартале сократились на 20,5% - ЦБ

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в январе-марте 2019 года составили $808,7 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В январе-марте 2018 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $1 млрд 17,8 млн. Таким образом, в I-ом квартале 2019 года ПИИ сократились на 20,5%.

По данным платежного баланса за первый квартал, 84,3% прямых иностранных инвестиций за отчетный период вложено в нефтегазовый сектор.

В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций за I квартал составил $126,7 млн (спад на 32,2%), удельный вес – 25,7%.

Согласно данным ЦБА, в январе-марте 2019 года азербайджанские компании осуществили за рубежом прямых инвестиций на сумму $817,2 млн (рост на 45,3%), в том числе в нефтегазовый сектор - $636,2 млн (рост в 3,1 раза), в прочие сектора - $181 млн (спад на 49,4%).

С 2013 года Центробанк Азербайджана изменил структуру платежного баланса на основе последних рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ). В связи с этим структура платежного баланса состоит из чистых финансовых активов и обязательств.

В целом, чистые финансовые активы по итогам января-марта 2019 года составили $1 млрд 254,8 млн (рост на 27,3%), обязательства - $1 млрд 39,7 млн (рост на 98,7%).

ПИИ в экономику Азербайджана в 2018 году составили $4,1 млрд.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПИИ, ЦБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]