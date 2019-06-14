МВФ откроет новое представительство для сотрудничества со странами Западных Балкан

Международный валютный фонд (МВФ) открывает новое постоянное представительство с целью укрепить отношения с Албанией, Косово, Черногорией и Республикой Северная Македония, говорится в сообщении МВФ.
Новый офис будет расположен в Вене, представительство будет поддерживать тесное взаимодействие с четырьмя странами, а также с международными институтами, включая Всемирный банк, и правительством Австрии, важным торговым партнером стран Западных Балкан.
Главой нового представительства назначена Стефани Эбле, которая на данный момент занимает должность постоянного представителя МВФ в Косово.
"Это новое представительство в Вене будет важной частью отношений с этими четырьмя странами, которые хотят присоединиться к Европейскому союзу", - сказал заместитель главы МВФ Тао Чжан после встречи в Вене.
Представительство начнет работу осенью, точная дата будет объявлена позже.
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