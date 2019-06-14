Почти три четверти россиян доверяют Путину - ВЦИОМ

Президент РФ Владимир Путин пользуется доверием большинства граждан (71,7%), что практически соответствуют показателям предыдущей недели, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, в ходе которого респондентам был задан прямой вопрос о доверии, Путин пользуется у сограждан максимальным уровнем доверия из российских политиков. Не доверяют Путину, согласно данным опроса, 25% респондентов.

По итогам анализа ответов на прямой вопрос о доверии второе место занимает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (37,8%), третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский - (34,1%), четвертое - лидер КПРФ Геннадий Зюганов (33,7%), пятое - лидер "Справедливой России" Сергей Миронов (26,6%).

Путин также лидирует в спонтанном рейтинге доверия (респондентам задается вопрос о доверии без указания фамилии политика): по данным ВЦИОМ, этот показатель составляет у Путина 31,1%. Вторую и третью позиции в этом списке занимают министр обороны Сергей Шойгу (13,2%) и глава МИД Сергей Лавров (11,4%).

По данным опроса, деятельность Путина одобряют почти две трети россиян (64,2%), не одобряют 27,7%.

Работу Медведева на посту главы правительства одобряют 38,3% участников опроса, не одобряют 48,1%. Деятельность кабинета министров в целом вызывает одобрение у 41,1% респондентов, противоположного мнения о работе правительства РФ придерживаются 47,3% опрошенных.

За последнюю неделю электоральный рейтинг "Единой России" понизился на 0,6 процентных пункта и составил 33,7%, у КПРФ - на 1 п.п. и достиг 15,8%. Уровень поддержки "либерал-демократов" и "эсеров" снизился, составив 12% и 5,8% соответственно.

Инициативный всероссийский опрос проводился с 3 по 9 июня, в ходе исследования ежедневно опрашивались 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.