Силуанов не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2019г

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в 2019 году.
"Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, потому что это влияет на стоимость кредитных ресурсов. Снижение ключевой ставки всегда дает возможность надеяться, что темпы роста экономики будут стимулировать. Почему? Потому что кредиты будут доступными", - заявил Силуанов журналистам в Махачкале.
"Мы очень положительно оцениваем решение ЦБ, надеемся, что это не последнее такое решение в текущем году. Для того, чтобы дальнейшее понижение процентной ставки состоялось, нужно проводить очень внимательно бюджетную политику", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50% годовых.
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