Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в I квартале превысило $125 млн - ЦБ

Денежные переводы в Азербайджан январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 11%, денежные переводы за рубеж увеличились на 7,3%, положительное сальдо по переводам составило $125,7 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В январе-марте 2019 года согласно данным платежного баланса, денежные переводы в Азербайджан составили $215 млн, что на 11% меньше показателя аналогичного периода прошлого года", - отметили в ЦБ.

При этом денежные переводы из Азербайджана за рубеж за отчетный период увеличились на 7,3% - до $89,3 млн.

Таким образом, объем денежных переводов в Азербайджан в 2,4 раза превысил объем денежных переводов за рубеж.

В результате, положительное сальдо по денежным переводам за январь-март составило $125,7 млн против $158,5 млн годом ранее.

По итогам 2018 года положительное сальдо по денежным переводам составило $718,3 млн.

А.Азизов