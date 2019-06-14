Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в I квартале превысило $125 млн - ЦБ

Денежные переводы в Азербайджан январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 11%, денежные переводы за рубеж увеличились на 7,3%, положительное сальдо по переводам составило $125,7 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"В январе-марте 2019 года согласно данным платежного баланса, денежные переводы в Азербайджан составили $215 млн, что на 11% меньше показателя аналогичного периода прошлого года", - отметили в ЦБ.
При этом денежные переводы из Азербайджана за рубеж за отчетный период увеличились на 7,3% - до $89,3 млн.
Таким образом, объем денежных переводов в Азербайджан в 2,4 раза превысил объем денежных переводов за рубеж.
В результате, положительное сальдо по денежным переводам за январь-март составило $125,7 млн против $158,5 млн годом ранее.
По итогам 2018 года положительное сальдо по денежным переводам составило $718,3 млн.
А.Азизов
Политолог Ахундов презентовал книгу, рассказывающую всю правду о надписях Гандзасара
Любая пропаганда незаконных режимов обречена на поражение – МИД Азербайджана
Ален Делон оказался в госпитале, но после обследования выписан домой
TikTok обещает устранять несоответствующий контент, взаимодействовать с Роскомнадзором
Минкультуры направит около 300 тыс. манатов на паспортизацию памятников истории и культуры Азербайджана
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
В Украине принят на вооружение беспилотник-разведчик Spectator-М1
Трамп поблагодарил премьера Абэ за попытки наладить контакты между США и Ираном - Белый дом
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви