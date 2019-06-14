Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 14.06.2019 17:45

Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в I квартале превысило $125 млн - ЦБ

Денежные переводы в Азербайджан январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 11%, денежные переводы за рубеж увеличились на 7,3%, положительное сальдо по переводам составило $125,7 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В январе-марте 2019 года согласно данным платежного баланса, денежные переводы в Азербайджан составили $215 млн, что на 11% меньше показателя аналогичного периода прошлого года", - отметили в ЦБ.

При этом денежные переводы из Азербайджана за рубеж за отчетный период увеличились на 7,3% - до $89,3 млн.

Таким образом, объем денежных переводов в Азербайджан в 2,4 раза превысил объем денежных переводов за рубеж.

В результате, положительное сальдо по денежным переводам за январь-март составило $125,7 млн против $158,5 млн годом ранее.

По итогам 2018 года положительное сальдо по денежным переводам составило $718,3 млн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЕРЕВОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ, САЛЬДО


Похожие новости


Денежные переводы в Азербайджан в I квартале сократились на 26% Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в 2018г превысило $718 млн - ЦБ Денежные переводы в Азербайджан в 2018г увеличились на 6% Азербайджанский Xalq Bank подключился к сервису Золотая Корона Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в январе-сентябре составило около $542 млн - ЦБ Денежные переводы в Азербайджан за 9 месяцев увеличились на 32%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]