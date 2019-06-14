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Регион 14.06.2019 22:00

Росатом потратит $53,5 млн на подготовку персонала для турецкой АЭС "Аккую"

ГК "Росатом" потратит $53,5 млн на подготовку персонала для двух блоков турецкой АЭС "Аккую".

По данным сайта закупок госкорпорации, АО "Русатом Сервис" заказало автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Техническая академия Росатома" (обе - структуры "Росатома") услуги по обучению персонала для энергоблоков NN1-2 АЭС "Аккую" и разработке учебно-методического обеспечения для оснащения учебно-тренировочного центра строящейся станции.

Цена договора составляет $53,5 млн с НДС и состоит из стоимости договора по оснащению центра - $11,86 млн, и услуг по обучению - $41,64 млн.

Согласно документации, предполагается подготовка 1191 человека и 120 человек из резерва. Перечень должностей насчитывает 50 направлений: от начальника смены АЭС до электрослесаря системы контрольно-измерительных приборов.

Стажировка и обучение эксплуатационного персонала на первом этапе будет проходить в России на референтной станции, которой является Нововоронежская АЭС-2, или на других АЭС "Росэнергоатома". Второй этап предусматривает подготовку по контрактной АЭС, т.е. АЭС "Аккую".

Договор действует до 31 декабря 2025 года.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар".

Заливка первого бетона под блок N1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача первого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики.

Заливка первого бетона на блоке N2 АЭС "Аккую" ожидается в конце лета - начале осени 2019 года.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЭС, ПЕРСОНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]