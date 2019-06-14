Узбекистан планирует вернуть из-за границы средства, которые вывела дочь покойного президента Каримова

Генпрокуратура Узбекистана ведёт работу по возвращению активов Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента Ислама Каримова.

"В этом ракурсе идет сотрудничество с основными зарубежными партнерами, которые в этом нам содействуют. Сейчас никаких препятствий в этом процессе нет", - сообщила в пятницу пресс-секретарь ведомства Сурайе Рахманова.

Она отметила, что дочь бывшего президента отбывает наказание по приговору в установленном законом порядке.

"Ее состояние удовлетворительное. Каримова имеет беспрепятственный доступ к медицинской помощи", - сказала представитель Генпрокуратуры.

Гульнара Каримова была осуждена в августе 2015 года. Ее обвинили в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов.

В декабре 2017 года в рамках еще одного уголовного дела Каримовой было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Позднее Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина США, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".