Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.06.2019 17:56

Узбекистан планирует вернуть из-за границы средства, которые вывела дочь покойного президента Каримова

Генпрокуратура Узбекистана ведёт работу по возвращению активов Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента Ислама Каримова.

"В этом ракурсе идет сотрудничество с основными зарубежными партнерами, которые в этом нам содействуют. Сейчас никаких препятствий в этом процессе нет", - сообщила в пятницу пресс-секретарь ведомства Сурайе Рахманова.

Она отметила, что дочь бывшего президента отбывает наказание по приговору в установленном законом порядке.

"Ее состояние удовлетворительное. Каримова имеет беспрепятственный доступ к медицинской помощи", - сказала представитель Генпрокуратуры.

Гульнара Каримова была осуждена в августе 2015 года. Ее обвинили в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов.

В декабре 2017 года в рамках еще одного уголовного дела Каримовой было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Позднее Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина США, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, КАРИМОВА, АКТИВЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Защита Каримовой просит власти Узбекистана уточнить оставшийся срок заключения дочери экс-президента страны Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима - Генпрокуратура Узбекистана Гульнара Каримова хочет поддержать изменения в Узбекистане и участвовать в общественной жизни - сын Младшая дочь экс-президента Узбекистана покинула пост главы Федерации гимнастики республики Покидающая пост посла Узбекистана при ЮНЕСКО дочь Каримова планирует продолжить гуманитарную работу Узбекистан просит арестовать недвижимость Гульнары Каримовой в России - Генпрокуратура РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]