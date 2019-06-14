Избранный президент Литвы попросил генсека НАТО усилить ПВО своей страны

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в пятницу попросил обеспечить усиление противовоздушной обороны Литвы, сообщил BNS представитель Науседы по связям с общественностью Айстис Забараускас.

"Мы сказали, что воздушная оборона важна, и мы хотели бы ее нарастить", - сказал Забараускас.

У Литвы, Латвии и Эстонии нет собственных истребителей, поэтому другие страны НАТО осуществляют воздушное патрулирование. Балтийские страны просят, чтобы эта миссия превратилась в постоянную - это будет означать, что дежурящие в Балтийских странах истребители в случае кризиса смогут выполнять и боевые задачи.

У Литвы есть системы противовоздушной обороны ближней дальности, она закупает также установки средней дальности, но пока ей не по карману ракеты большой дальности, такие, как Patriot, способные сбивать самолеты или баллистические ракеты.

Забараускас отметил, что избранный президент обсудил с главой НАТО и прочие вопросы повестки работы альянса - оборонное финансирование, укрепление стратегии НАТО, операции и миссии за границей, планирующийся на 3-4 декабря саммит.

"Генеральный секретарь НАТО акцентировал важность выполнения обязательств по финансированию, чтобы Литва сохранила 2% внутреннего валового продукта, выделяемые на оборону", - сказал он.

"Избранный президент говорил об укреплении политики сдерживания и наших обязательствах в качестве принимающей стороны, по принятию прибывающих сил союзников", - добавил пресс-секретарь.

Инаугурация Науседы состоится 12 июля.