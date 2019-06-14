Минкультуры направит около 300 тыс. манатов на паспортизацию памятников истории и культуры Азербайджана

Министерство культуры Азербайджана направит около 300 тыс. манатов на паспортизацию памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, действующая при Минкультуры Госслужба по защите, развитию и восстановлению культурного наследия подписала контракт с компанией «NKT-Barpa» на выполнение этих работ.

Сумма контракта составляет 296,026 тыс. манатов.

Р.Бабаев