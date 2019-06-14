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Культура 14.06.2019 17:59

Минкультуры направит около 300 тыс. манатов на паспортизацию памятников истории и культуры Азербайджана

Министерство культуры Азербайджана направит около 300 тыс. манатов на паспортизацию памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, действующая при Минкультуры Госслужба по защите, развитию и восстановлению культурного наследия подписала контракт с компанией «NKT-Barpa» на выполнение этих работ.

Сумма контракта составляет 296,026 тыс. манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: КУЛЬТУРА, ОБЪЕКТЫ, ПАСПОРТИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]