Совместная следственная группа (ССГ) намерена 19 июня обнародовать новые данные в связи с расследованием гибели "Боинга 777" в небе над Украиной в 2014 году, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление ССГ.
"Пресс-конференции будет предшествовать закрытая встреча, которая проведут для тех, кто потерял (родственников в катастрофе "Боинга" - ИФ). Их в первую очередь проинформируют о новых результатах", - цитируют СМИ выдержки из заявления.
В то же время в ССГ не стали сообщать о том, какую новую информацию получили следователи.
"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".
В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ): в мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.
Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Политолог Ахундов презентовал книгу, рассказывающую всю правду о надписях Гандзасара
Любая пропаганда незаконных режимов обречена на поражение – МИД Азербайджана
Отгрузки нефти из портов РФ в III кв. снизятся из-за восстановления работы "Дружбы" -Транснефть
Индия даст Киргизии бизнес-кредит в $200 млн, страны создадут совместный фонд развития
Президент Алиев сократил до 37 число стран со льготным налоговым режимом
Ален Делон оказался в госпитале, но после обследования выписан домой
TikTok обещает устранять несоответствующий контент, взаимодействовать с Роскомнадзором
Минкультуры направит около 300 тыс. манатов на паспортизацию памятников истории и культуры Азербайджана
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви