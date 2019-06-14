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Регион 14.06.2019 22:27

Антииранская линия США способствует росту напряженности в Оманском заливе, считают в МИД РФ

В районе Оманского залива искусственно нагнетается обстановка, заявили в МИД РФ.

"Обеспокоены напряженностью в Оманском заливе. Фиксируем свидетельства искусственного нагнетания обстановки, чему во многом способствует иранофобская линия США. Призываем все стороны к сдержанности", - говорится в распространенном в пятницу комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"В очередной раз подчеркиваем безальтернативность налаживания диалога для предотвращения дальнейшей деградации ситуации в регионе Персидского залива", - добавили на Смоленской площади.

В минувший четверг два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран, в Тегеране эти обвинения отвергают.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]