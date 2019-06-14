Антииранская линия США способствует росту напряженности в Оманском заливе, считают в МИД РФ

В районе Оманского залива искусственно нагнетается обстановка, заявили в МИД РФ.

"Обеспокоены напряженностью в Оманском заливе. Фиксируем свидетельства искусственного нагнетания обстановки, чему во многом способствует иранофобская линия США. Призываем все стороны к сдержанности", - говорится в распространенном в пятницу комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"В очередной раз подчеркиваем безальтернативность налаживания диалога для предотвращения дальнейшей деградации ситуации в регионе Персидского залива", - добавили на Смоленской площади.

В минувший четверг два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран, в Тегеране эти обвинения отвергают.