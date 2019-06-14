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Финансы 14.06.2019 21:32

Индия даст Киргизии бизнес-кредит в $200 млн, страны создадут совместный фонд развития

Индия предоставит Киргизии кредитную линию в размере $200 млн для развития бизнеса, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

В пятницу в ходе официального визита в Бишкек он провёл переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Моди отметил, что эти средства также будут направлены на вовлечение индийских компаний в киргизскую экономику.

В свою очередь президент Киргизии отметил, что "уровень торгово-экономического сотрудничества отстает от динамики политического, и в этой сфере есть много нереализованных возможностей".

Он добавил, что предоставляемая Индией кредитная линия для поддержки бизнеса станет основой для создания киргизско-индийского фонда развития. "Данный фонд даст импульс дальнейшему сотрудничеству и налаживанию новых связей", - добавил Жээнбеков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ИНДИЯ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]