Индия даст Киргизии бизнес-кредит в $200 млн, страны создадут совместный фонд развития

Индия предоставит Киргизии кредитную линию в размере $200 млн для развития бизнеса, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

В пятницу в ходе официального визита в Бишкек он провёл переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Моди отметил, что эти средства также будут направлены на вовлечение индийских компаний в киргизскую экономику.

В свою очередь президент Киргизии отметил, что "уровень торгово-экономического сотрудничества отстает от динамики политического, и в этой сфере есть много нереализованных возможностей".

Он добавил, что предоставляемая Индией кредитная линия для поддержки бизнеса станет основой для создания киргизско-индийского фонда развития. "Данный фонд даст импульс дальнейшему сотрудничеству и налаживанию новых связей", - добавил Жээнбеков.