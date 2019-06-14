Индия даст Киргизии бизнес-кредит в $200 млн, страны создадут совместный фонд развития

Индия предоставит Киргизии кредитную линию в размере $200 млн для развития бизнеса, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
В пятницу в ходе официального визита в Бишкек он провёл переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Моди отметил, что эти средства также будут направлены на вовлечение индийских компаний в киргизскую экономику.
В свою очередь президент Киргизии отметил, что "уровень торгово-экономического сотрудничества отстает от динамики политического, и в этой сфере есть много нереализованных возможностей".
Он добавил, что предоставляемая Индией кредитная линия для поддержки бизнеса станет основой для создания киргизско-индийского фонда развития. "Данный фонд даст импульс дальнейшему сотрудничеству и налаживанию новых связей", - добавил Жээнбеков.
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