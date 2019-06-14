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Дальнее зарубежье 14.06.2019 18:39

Эрдоган пригрозил армии Асада ответными действиями за обстрелы в Идлибе

Анкара не оставит без ответа провокации сил сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Продолжение обстрелов и бомбежек зоны деэскалации с применением запрещенных фосфорных боеприпасов, а также бочковых бомб неприемлемо. Анкара не будет сидеть, сложа руки, и учтет призывы местного населения", - приводит Анатолийское агентство новостей слова Эрдогана.

При этом турецкий лидер пригрозил армии сирийского президента ответными действиями.

"Турция ответит на атаки сторонников Асада на наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе", - сказал он.

Кроме этого, президент Турции подверг критике США за провал договоренностей по урегулированию ситуации в районе Манбиджа на севере Сирии.

"Наш стратегический партнер в лице США не сдержал обещаний по Манбиджу. Ожидаемые шаги не предприняты, однако это не означает, что Анкара откажется от планов по данному району. Турция готова к реализации мер по Манбиджу", - пообещал Эрдоган.

Накануне стало известно, что наблюдательный пост турецких военных в провинции Идлиб подвергся минометному обстрелу. Огонь, по данным министерства обороны Турции, велся с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами. В результате легкие ранения получили три турецких военнослужащих. По сообщению СМИ, турецкая сторона поддерживает контакты с РФ по этому инциденту.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин ранее сообщил, что по инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции было достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации.

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Тэги: ЭРДОГАН, СИРИЯ, КОНТРМЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]