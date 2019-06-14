Эрдоган пригрозил армии Асада ответными действиями за обстрелы в Идлибе

Анкара не оставит без ответа провокации сил сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Продолжение обстрелов и бомбежек зоны деэскалации с применением запрещенных фосфорных боеприпасов, а также бочковых бомб неприемлемо. Анкара не будет сидеть, сложа руки, и учтет призывы местного населения", - приводит Анатолийское агентство новостей слова Эрдогана.
При этом турецкий лидер пригрозил армии сирийского президента ответными действиями.
"Турция ответит на атаки сторонников Асада на наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе", - сказал он.
Кроме этого, президент Турции подверг критике США за провал договоренностей по урегулированию ситуации в районе Манбиджа на севере Сирии.
"Наш стратегический партнер в лице США не сдержал обещаний по Манбиджу. Ожидаемые шаги не предприняты, однако это не означает, что Анкара откажется от планов по данному району. Турция готова к реализации мер по Манбиджу", - пообещал Эрдоган.
Накануне стало известно, что наблюдательный пост турецких военных в провинции Идлиб подвергся минометному обстрелу. Огонь, по данным министерства обороны Турции, велся с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами. В результате легкие ранения получили три турецких военнослужащих. По сообщению СМИ, турецкая сторона поддерживает контакты с РФ по этому инциденту.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин ранее сообщил, что по инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции было достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации.
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