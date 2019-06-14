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Дальнее зарубежье 14.06.2019 22:55

Facebook увеличит расходы на рекламу для восстановления репутации

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличит расходы на рекламу по всему миру в попытке восстановить доверие пользователей после серии инцидентов с утечкой данных и угрозами безопасности.

Меры, в результате которых рекламные расходы компании могут вырасти более чем в два раза, включают работу с обновленным списком креативных агентств над кампаниями для таких брендов, как WhatsApp и Instagram, приводит агентство Bloomberg слова директора по маркетингу Facebook Антонио Лючио.

Лючио отметил, что репутация компании пострадала на фоне обвинений во вмешательстве в выборы и в дезинформации, а также критики ее политики конфиденциальности и управления данными.

"Нет сомнений, что мы совершали ошибки, и в настоящее время мы занимаемся их исправлением, одна за другой", - сказал он.

Федеральная торговая комиссия США в марте 2018 года начала расследование против Facebook после сообщений о том, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В апреле и мае 2018 года основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

В марте федеральная прокуратура США начала уголовное расследование в связи с сообщениями о продаже Facebook Inc. пользовательских данных другим компаниям.

По словам Лючио, Facebook уже предпринимает усилия, направленные на восстановление доверия пользователей. Недавно компания изменила дизайн своего мобильного приложения и сайта, чтобы сделать из открытого общественного форума более частную сеть, обеспечивающую зашифрованную связь в закрытых группах.

Facebook пересматривает список рекламных агентств, которые будут использоваться для создания кампаний в поддержку каждого из брендов, включая собственный корпоративный бренд Facebook, в США и других странах мира.

Разработка стратегии, ориентированной на клиентов, может более чем в два раза увеличить расходы Facebook на рекламу в ближайшие два-три года, сказал Лючио. Facebook не раскрывает свои рекламные расходы, но по данным исследовательской компании Kantar, в прошлом году Facebook потратила на рекламу в США $382 млн по сравнению с $50 млн в 2017 году.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]