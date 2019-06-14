Транснефть с 1 июля ждет возобновления прокачки нефти по Баку-Новороссийск

"Транснефть" с июля ждет возобновления транспортировки нефти из Азербайджана по нефтепроводу Баку-Новороссийск.

"С третьего квартала ГНКАР возобновляет транспортировку. Я так понимаю, что коллеги устранили все дефекты, которые были у них на трубе, и с 1 июля возобновляем прокачку", - сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Заявки на прокачку поступили - 320 тыс. тонн (на третий квартал - ИФ). Годовой объем, который они нам заявили, порядка 1,3 млн тонн. Пока от них корректировок уменьшения не было", - уточнил он.