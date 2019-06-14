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ТЭК 14.06.2019 19:03

Транснефть с 1 июля ждет возобновления прокачки нефти по Баку-Новороссийск

"Транснефть" с июля ждет возобновления транспортировки нефти из Азербайджана по нефтепроводу Баку-Новороссийск.

"С третьего квартала ГНКАР возобновляет транспортировку. Я так понимаю, что коллеги устранили все дефекты, которые были у них на трубе, и с 1 июля возобновляем прокачку", - сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Заявки на прокачку поступили - 320 тыс. тонн (на третий квартал - ИФ). Годовой объем, который они нам заявили, порядка 1,3 млн тонн. Пока от них корректировок уменьшения не было", - уточнил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, НЕФТЬ, ПРОКАЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]