Президент Алиев утвердил размеры штрафов за нарушение норм закона о бухучете

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, определяющих размер штрафов за нарушение закона «О бухгалтерском учете».

Согласно поправкам в статью 462 кодекса, должностные лица субъектов бухучета будут оштрафованы на сумму от 300 манатов до 400 манатов за нарушение требований по составлению и предоставлению финансовой и консолидированной отчетности, хранению учетных документов.

Для юрлиц за аналогичные нарушения размер штрафов составит от 1,5 тыс. манатов до 2 тыс. манатов.

Поправки в статью 462.2 предусматривают взимание штрафа с должностных лиц юрлиц в размере от 300 до 400 манатов за отсутствие специальной структуры, отвечающей за бухучет, а также за не организацию бухучета в компании.

Аналогичный штраф будет применяться к руководителям госпредприятий, субъектов крупного бизнеса, юрлиц публичного права, которые назначили на должность главного бухгалтера лиц, не являющихся профессиональными бухгалтерами, или же поручили им вести бухучет (статья 462.3).

А.Азизов