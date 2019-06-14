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Бизнес и законодательство 14.06.2019 19:28

Президент Алиев утвердил размеры штрафов за нарушение норм закона о бухучете

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, определяющих размер штрафов за нарушение закона «О бухгалтерском учете».

Согласно поправкам в статью 462 кодекса, должностные лица субъектов бухучета будут оштрафованы на сумму от 300 манатов до 400 манатов за нарушение требований по составлению и предоставлению финансовой и консолидированной отчетности, хранению учетных документов.

Для юрлиц за аналогичные нарушения размер штрафов составит от 1,5 тыс. манатов до 2 тыс. манатов.

Поправки в статью 462.2 предусматривают взимание штрафа с должностных лиц юрлиц в размере от 300 до 400 манатов за отсутствие специальной структуры, отвечающей за бухучет, а также за не организацию бухучета в компании.

Аналогичный штраф будет применяться к руководителям госпредприятий, субъектов крупного бизнеса, юрлиц публичного права, которые назначили на должность главного бухгалтера лиц, не являющихся профессиональными бухгалтерами, или же поручили им вести бухучет (статья 462.3).

А.Азизов

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Тэги: БУХУЧЕТ, НАРУШЕНИЯ, ШТРАФЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]