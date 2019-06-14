Правительство Молдовы, сформированное Демпартией, сложило полномочия

Правительство Молдовы, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, уходит в отставку, заявил премьер-министр Павел Филип.
"Правительство является выражением политической воли Демократической партии и имело ее поддержку в парламенте. В соответствии с решением Демократической партии, принятом сегодня на заседании Национального совета, правительство Молдавии объявляет об отставке", - сказал Филип в пятницу вечером.
Ранее Демпартия (ДПМ) приняла решение об отставке правительства и переходе в оппозицию. Вице-председатель ДПМ Влад Чеботарь сказал, что такое решение Демпартия приняла "чтобы продемонстрировать, что не держится за власть".
"Начинается новый этап. Мы будем бороться за выполнение своих предвыборных обещаний. Нужно спокойствие и стабильность. Мы призываем наших сторонников поддержать это решение. Очень скоро у них будет повод гордиться нами, мы предложим новые решения на благо страны", - заявил Чеботарь.
Новое правительство Молдовы не могло приступить к работе из-за того, что Демократическая партия не хотела уступать власть, ссылаясь на спорные решения Конституционного суда.
Тем временем новое правительство признали и заявили о готовности работать с ним Евросоюз, США, Россия, а также Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Швейцария, Канада, Финляндия, Норвегия, Польша Румыния и ряд других стран.
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