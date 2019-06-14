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СНГ 14.06.2019 19:30

Правительство Молдовы, сформированное Демпартией, сложило полномочия

Правительство Молдовы, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, уходит в отставку, заявил премьер-министр Павел Филип.

"Правительство является выражением политической воли Демократической партии и имело ее поддержку в парламенте. В соответствии с решением Демократической партии, принятом сегодня на заседании Национального совета, правительство Молдавии объявляет об отставке", - сказал Филип в пятницу вечером.

Ранее Демпартия (ДПМ) приняла решение об отставке правительства и переходе в оппозицию. Вице-председатель ДПМ Влад Чеботарь сказал, что такое решение Демпартия приняла "чтобы продемонстрировать, что не держится за власть".

"Начинается новый этап. Мы будем бороться за выполнение своих предвыборных обещаний. Нужно спокойствие и стабильность. Мы призываем наших сторонников поддержать это решение. Очень скоро у них будет повод гордиться нами, мы предложим новые решения на благо страны", - заявил Чеботарь.

Новое правительство Молдовы не могло приступить к работе из-за того, что Демократическая партия не хотела уступать власть, ссылаясь на спорные решения Конституционного суда.

Тем временем новое правительство признали и заявили о готовности работать с ним Евросоюз, США, Россия, а также Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Швейцария, Канада, Финляндия, Норвегия, Польша Румыния и ряд других стран.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДЕМПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]