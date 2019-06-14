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Бизнес и законодательство 14.06.2019 20:37

Президент Алиев сократил до 37 число стран со льготным налоговым режимом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый список стран со льготным налоговым режимом.

«Согласно указу, список таких стран сокращен с 40 до 37», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.

В частности, из этого списка исключены Антильские острова, Бахрейн, Коста-Рика, острова Мен, Макао, Науру, Сейшельские острова и Гернси.

Взаимен в список включены Фиджи, Кабо Верде, Таиланд, Тринидад и Тобаго.

В список оффшорных стран также входят: Андорра, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бермуды, Британские Вирджинские острова, Джерси, Доминика, Гонгонг, Каймановые острова, острова Кука, Гренада, Либерия, Лихтенштейн, Мальдивские острова, Маркаловы острова, Монако, Монтсеррат, Ньюи, Палау, Панама, Самоа, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Тайвань, Вануату, Вирджинские острова, Теркс и Кайкосовые острова.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года операции между местными и оффшорными компаниями в Азербайджане облагаются 10-ым налогом с источника. Цель - определение лиц, которые, используя различные схемы, посредством оффшорных компаний скрывают доходы и прибыль, полученные в Азербайджане, и привлечение этих операций к налогообложению.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]