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Дальнее зарубежье 14.06.2019 20:58

Ирак призывает США к спокойствию на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео призвал к "спокойствию" на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном, сообщает в пятницу администрация иракского премьера.

Помпео позвонил иракскому премьер-министру и обсудил с ним "кризис в отношениях между США и Исламской республикой Иран", отмечается в сообщении.

В свою очередь Махди заявил главе американского внешнеполитического ведомства, что Ирак "стремится к спокойствию".

Отмечается, что иракский премьер предложил помощь Багдада в качестве посредника между США и Ираном, однако его предложение "практически ни к чему не привели".

Телефонный разговор состоялся после того, как президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что за нападением на танкеры вблизи Ормузского пролива стоит Иран.

Как сообщалось, накануне два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран, однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

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Тэги: ИРАК, ПРЕМЬЕР, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]