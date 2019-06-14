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Это интересно 14.06.2019 21:12

Ален Делон оказался в госпитале, но после обследования выписан домой

Ален Делон попал в Американский госпиталь Нейи-сюр-Сен (департамент О-де-Сен) с последствиями кровоизлияния в мозг, сообщает журнал Closer.

Телеканал BFM TV в свою очередь проинформировал, что в больнице актер жаловался на головные боли.

В то же время, по данным СМИ, после необходимого обследования актер уже отправлен из больницы домой.

В предыдущие годы актер неоднократно попадал в больницу из-за проблем с сердцем.

Звезде мирового кино Алену Делону 83 года, несколько недель назад он получил почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

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Тэги: ДЕЛОН, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]