Ален Делон оказался в госпитале, но после обследования выписан домой

Ален Делон попал в Американский госпиталь Нейи-сюр-Сен (департамент О-де-Сен) с последствиями кровоизлияния в мозг, сообщает журнал Closer.

Телеканал BFM TV в свою очередь проинформировал, что в больнице актер жаловался на головные боли.

В то же время, по данным СМИ, после необходимого обследования актер уже отправлен из больницы домой.

В предыдущие годы актер неоднократно попадал в больницу из-за проблем с сердцем.

Звезде мирового кино Алену Делону 83 года, несколько недель назад он получил почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.