Лондон считает Иран ответственным за инцидент с танкерами в Оманском заливе - МИД Великобритании

Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус Стражей Исламской революции, по всей видимости, несет ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.
"Наша собственная оценка ситуации привела нас к выводам, что ответственность за атаки, почти наверняка, лежит на Иране", - приводятся в заявлении слова главы британского МИД Джереми Ханта.
"Очевидно, никакое другое государство или негосударственная сила не могли быть ответственными (за этот инцидент - ИФ)", - также говорится в заявлении.
В пресс-релизе отмечается, что "можно почти с полной уверенностью" утверждать, что на два танкера в Оманском заливе 13 июня совершил нападение Корпус Cтражей Исламской революции.
По словам Ханта, таким образом, иранская сторона нарушила международные нормы в области гражданского судоходства. Он указал на важность того, чтобы танкеры и экипажи могли безопасно проходить через международные воды.
"Мы призываем Иран срочно прекратить все виды дестабилизирующей деятельности. Великобритания остается в тесной координации с международными партнерами, чтобы найти дипломатическое решение для снижения напряженности", - подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.
Кроме этого, МИД Великобритании возложил ответственность на Тегеран за инциденты, произошедшие с четырьмя танкерами в мае.
В середине мая поступили сообщения о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ.
"Расследование, проведенное ОАЭ по делу о нападении 12 мая на четыре нефтяных танкера в районе порта Фуджейра, пришло к выводу, что оно было проведено государственным субъектом. Мы уверены, что Иран несет ответственность за это нападение", - говорится в сообщении МИД.
Как сообщалось, накануне два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.
Американские СМИ опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.
США обвинили в нападении Иран, однако в Тегеране эти обвинения отвергают.
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