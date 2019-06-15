Лондон считает Иран ответственным за инцидент с танкерами в Оманском заливе - МИД Великобритании

Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус Стражей Исламской революции, по всей видимости, несет ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Наша собственная оценка ситуации привела нас к выводам, что ответственность за атаки, почти наверняка, лежит на Иране", - приводятся в заявлении слова главы британского МИД Джереми Ханта.

"Очевидно, никакое другое государство или негосударственная сила не могли быть ответственными (за этот инцидент - ИФ)", - также говорится в заявлении.

В пресс-релизе отмечается, что "можно почти с полной уверенностью" утверждать, что на два танкера в Оманском заливе 13 июня совершил нападение Корпус Cтражей Исламской революции.

По словам Ханта, таким образом, иранская сторона нарушила международные нормы в области гражданского судоходства. Он указал на важность того, чтобы танкеры и экипажи могли безопасно проходить через международные воды.

"Мы призываем Иран срочно прекратить все виды дестабилизирующей деятельности. Великобритания остается в тесной координации с международными партнерами, чтобы найти дипломатическое решение для снижения напряженности", - подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, МИД Великобритании возложил ответственность на Тегеран за инциденты, произошедшие с четырьмя танкерами в мае.

В середине мая поступили сообщения о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ.

"Расследование, проведенное ОАЭ по делу о нападении 12 мая на четыре нефтяных танкера в районе порта Фуджейра, пришло к выводу, что оно было проведено государственным субъектом. Мы уверены, что Иран несет ответственность за это нападение", - говорится в сообщении МИД.

Как сообщалось, накануне два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

Американские СМИ опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

США обвинили в нападении Иран, однако в Тегеране эти обвинения отвергают.