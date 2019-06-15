Президент Молдавии призвал сторонников не расслабляться, несмотря на смену правительства

Организаторы марша в поддержку нового правительства Молдавии еще не решили, отменять шествие или нет, заявил в пятницу вечером "Интерфаксу" президент Игорь Додон.
"К счастью, вопрос мирной передачи власти начал решаться. Возможно, призыв организовать марш тоже повлиял на решение демократов (об отставке - ИФ). Но вопрос не решен до конца. И мы еще не приняли окончательное решение по поводу марша", - сказал Додон.
"Правительство Демократической партии подало в отставку. На самом деле это не отставка, так как полномочия правительства истекли 9 марта, одновременно с утверждением результатов выборов. Члены кабмина исполняли обязанности до утверждения нового правительства. И оно было утверждено 8 июня. Правительство незаконно оставалось у власти, не хотело уходить. И вот оно сегодня ушло. Хоть и запоздалое, но правильное решение", - сказал Додон.
Он подчеркнул, что "не надо расслабляться или впадать в эйфорию".
"Они ушли, но не ушли. Они что-то там заявили, про незаконные действия, намерения бороться. Поэтому все вопросы нужно решать до конца, нужно действовать слаженно и оперативно", - считает президент.
Он отметил, что вместе с Партией социалистов и правым блоком ACUM намеревался организовать в воскресенье марш в поддержку нового правительства, главной целью которого было "оказать давление на Демократическую партию".
По его словам, в субботу утром он проводит совместное заседание с председателем парламента Зинаидой Гречанной, премьер-министром Майей Санду и новым министром иностранных дел Андреем Нэстасе.
"Мы все взвесим и решим, с учетом необходимости и всех рисков. С одной стороны, следовало бы провести такой "марш победителей", чтобы поблагодарить граждан, которые нам оказывали поддержку на протяжении этой недели. С другой стороны, есть определенные риски. Пока непонятно, кому подчиняется полиция и как она себя будет вести в воскресенье. Мы должны принимать во внимание и возможные провокации", - подчеркнул Додон.
Партия социалистов и правый блок ACUM в течение двух дней призывали своих сторонников в воскресенье участвовать в марше в поддержку нового правительства. Додон также призвал граждан прийти на этот марш.
Правительство Молдавии, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку. Об этом заявил в пятницу вечером премьер-министр Павел Филип. Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства, созданного в субботу, 8 июня, Партией социалистов и правым блоком ACUM.
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