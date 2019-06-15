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Дальнее зарубежье 15.06.2019 09:55

Обострение ситуации на Ближнем Востоке касается всего международного сообщества, необходим консенсус - и.о. главы Пентагона

Ухудшение обстановки на Ближнем Востоке - проблема не только США, а всего международного сообщества, заявил в пятницу исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

"На Ближнем Востоке - обострение международной обстановки; и это не дело только США", - сказал Шанахан возле Пентагона журналистам.

"В центре внимания у меня, у советника (по нацбезопаности Джона - ИФ) Болтона и госсекретаря (Майка - ИФ) Помпео - выстраивание международного консенсуса относительно этой международной проблемы", - отметил он.

При этом в заявлениях Шанахана Иран не упоминался.

Как сообщалось, накануне два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США и Великобритания обвинили в нападении Иран, однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

Американские СМИ опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, БЛИЖВОСТОК, БЕСПОКОЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]