Генсек ООН выступает за расследование атаки на танкеры в Оманском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал проведение расследования по факту нападения на два танкера в Оманском заливе, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Очень важно знать правду (о произошедшей атаке - ИФ)", - сказал Гутерриш журналистам.

"Очевидно, что это может быть сделано только при наличии независимой организации, которая проверяет факты", - подчеркнул он.

При этом генсек ООН отметил, что сам он не обладает полномочиями для инициирования подобного расследования, и это входит в компетенцию Совбеза ООН.

Как сообщалось, накануне два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

Американские СМИ опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

США обвинили в нападении Иран, однако в Тегеране эти обвинения отвергают.