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Дальнее зарубежье 15.06.2019 11:42

Генсек ООН выступает за расследование атаки на танкеры в Оманском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал проведение расследования по факту нападения на два танкера в Оманском заливе, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Очень важно знать правду (о произошедшей атаке - ИФ)", - сказал Гутерриш журналистам.

"Очевидно, что это может быть сделано только при наличии независимой организации, которая проверяет факты", - подчеркнул он.

При этом генсек ООН отметил, что сам он не обладает полномочиями для инициирования подобного расследования, и это входит в компетенцию Совбеза ООН.

Как сообщалось, накануне два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

Американские СМИ опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

США обвинили в нападении Иран, однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ТАНКЕРЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]