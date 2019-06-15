Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной его предшественником Петром Порошенко "судебной реформы".

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, наличие ряда подобных судебных решений является "очевидным свидетельством провала судебной реформы", которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

"В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - заявил Рябошапка.

Кроме того, по его словам, как и все украинское общество, у президента Зеленского ожидают скорой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения судебных инстанций.