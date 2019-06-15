Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.06.2019 10:44

Зеленский намерен провести ревизию "судебной реформы" Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной его предшественником Петром Порошенко "судебной реформы".

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, наличие ряда подобных судебных решений является "очевидным свидетельством провала судебной реформы", которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

"В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - заявил Рябошапка.

Кроме того, по его словам, как и все украинское общество, у президента Зеленского ожидают скорой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения судебных инстанций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СУД/РЕФОРМА, РЕВИЗИЯ


Похожие новости


Зеленский посетит Францию и Германию 17-18 июня Зеленский настаивает на законности своего решения о роспуске украинской Рады Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы и гибель украинских военных в Донбассе Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечению первых 100 дней президентства Зеленский напутствовал врио главы СБУ на борьбу с теневой экономикой Банковские аналитики ждут от Зеленского заявления о четких обязательствах обслуживать госдолг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]