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Дальнее зарубежье 15.06.2019 12:04

Вашингтон требует независимого расследования разгона протестующих в Судане

В администрации США призывают к проведению "независимого и заслуживающего доверия" расследования по разгону протестантов в столице Судана Хартуме, в результате чего погибла сотня человек.

"США твердо убеждены, что должно быть проведено независимое и заслуживающее доверия расследование. В результате должны быть призваны к ответственности те, кто совершил эти акты насилия", - сказал в пятницу в ходе телефонного брифинга помощник государственного секретаря США по африканским делам Тибор Наджи.

Наджи отметил, что разгон указал на жестокий поворот в ситуации, которая породила много надежд.

"События 3 июня, с нашей точки зрения, представляли собой поворот на 180 градусов в том, как развивались события, так как произошли убийства и изнасилования со стороны сотрудников сил безопасности", - сказал он.

До 3 июня, по мнению Наджи, все были настроены оптимистично. "События развивались в таком благоприятном направлении после 35 лет трагедии для Судана", - подчеркнул представитель госдепа США.

Как ранее сообщила суданская оппозиция, по меньшей мере 100 человек стали жертвами разгона протестантов в столице Судана Хартуме.

В Военном совете Судана пообещали провести расследование по факту произошедшего.

Утром 3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

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Тэги: США, СУДАН, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]