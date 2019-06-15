США приветствовали выход Демократической партии Молдавии из правительства

Соединенные Штаты поддержали решение Демократической партии Молдавии о выходе из состава правительства и выразили надежду, что переход власти будет осуществлен мирным путем.
"США приветствуют сделанное Демократической партией объявление о выходе из правительства Молдавии в пользу премьер-министра Майи Санду и формирование коалиции демократически избранным парламентом", - говорится в распространенном заявлении американского госдепартамента.
В нем отмечается, что Вашингтон "воодушевлен" тем, что сформированная новая коалиция и прежнее правительство "взяли на себя обязательства по мирной передаче власти, отражающей волю народа Молдавии".
Госдеп призвал все стороны "к сдержанности в этот переходный период", а также заявил, что США продолжат "внимательно следить за развитием событий в Молдавии".
Ранее Демпартия Молдавии (ДПМ) приняла решение об отставке сформированного ею правительства и переходе в оппозицию. Вице-председатель ДПМ Влад Чеботарь сказал, что такое решение партия приняла "чтобы продемонстрировать, что не держится за власть".
"Начинается новый этап. Мы будем бороться за выполнение своих предвыборных обещаний. Нужно спокойствие и стабильность. Мы призываем наших сторонников поддержать это решение. Очень скоро у них будет повод гордиться нами, мы предложим новые решения на благо страны", - заявил Чеботарь.
Решение об отставке правительства ДПМ поддержал также министр иностранных дел Германии Хайко Маас, о чем сообщил германский МИД.
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