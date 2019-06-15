Путин на саммите СВМДА изложит позицию РФ по Сирии, Ирану и КНДР

Президент РФ Владимир Путин в субботу примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в Душанбе.

Президент прибыл в Таджикистан накануне из Киргизии, где принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В СВМДА входит 27 стран (Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка) и 13 наблюдателей (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, ООН, Лига Арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отметил, что СВМДА "не носит такой консолидированный характер, как ШОС, это именно диалоговый механизм".

Он рассказал, что темой предстоящего заседания станет "Общее видение безопасного и более процветающего региона СВМДА".

Планируется, что главы делегаций изложат свои подходы по обеспечению глобальной региональной безопасности, по вопросам стратегической безопасности, стабильности. Будет отражена проблематика углубления экономического сотрудничества, гуманитарной сферы.

"Естественно, если брать региональные вопросы, то тоже здесь более широкий охват - Афганистан, Ближний Восток, Сирия, плюс еще Корейский полуостров, Иран", - сказал Ушаков.

Он добавил: "Мы конкретно изложим наши позиции, как по Афганистану, так и по Сирии с учетом осложнившейся ситуации в Идлибе, так и по иранской ядерной программе, так и по ситуации на Корейском полуострове, в том числе с учетом наших недавних переговоров с северокорейским лидером".

Президент РФ накануне своей поездки на саммиты отметил, что СВМДА - это дополнительная площадка, на которой лидеры стран региона могут собраться и поговорить о той ситуации, которая складывается в огромном регионе Азии. "Это касается Ближнего Востока, это касается Южной Азии. Здесь много вопросов и проблем, требующих особого внимания, начиная с застарелых проблем израильско-палестинского урегулирования, кончая Афганистаном, Ираном и иранской ядерной программой, Северной Кореей и её ядерной программой и так далее, и так далее. Очень много вопросов", - сказал Путин.

Он подчеркнул: "Нас, конечно, беспокоит и ближневосточная проблематика, но не меньше беспокоит и всё, что связано с иранской ядерной программой, с Северной Кореей".

Особое внимание уделяется событиями в Афганистане, отметил президент РФ. "Здесь, кстати говоря, мы достаточно энергично и, на мой взгляд, с пользой сотрудничаем с очень многими странами мира, включая и Соединённые Штаты, которые несут там определённую нагрузку и поддерживают ситуацию в Афганистане", - сказал Путин.

Президент России выразил надежду на то, что совместная работа на этом направлении даст хорошие результаты.

Согласно регламенту, в начале заседания выступит президент Таджикистана Эмомали Рахмон, затем глава предыдущего государства-председателя в организации - лидер КНДР Си Цзиньпин, после него выступит Нурсултан Назарбаев, который является основателем форума.

По словам Ушакова, в своём выступлении Путин также сосредоточит внимание на важности коллективных усилий для формирования справедливого миропорядка. "Будет говорить о необходимости совершенствования региональной архитектуры безопасности, о более тесном сотрудничестве всех государств Азии в борьбе с терроризмом", - сказал помощник президента.

Россия, отметил Ушаков, выступает за укрепление экономических связей между всеми странами СВМДА. "Будем говорить о важности гармонизации и состыковки различных интеграционных проектов, которые реализуются на евразийском пространстве", - пояснил он.

Основные итоги, по его словам, будут отражены в совместной декларации, которую лидеры одобрят в ходе совещания.

"В декларации будут отражены согласованные оценки государств-участников Совещания по ключевым глобальным проблемам, общая приверженность принципу многополярности в международных отношениях при центральной роли ООН, подчёркнута недопустимость нарушения норм международного права и вмешательства во внутренние дела государств", - рассказал Ушаков.

Кроме того, в документе будет обозначено стремление к формированию равной и неделимой безопасности а Азии, к развитию сетевого взаимодействия между региональными объединениями, к укреплению сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами.