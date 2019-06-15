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Дальнее зарубежье 15.06.2019 12:53

Более 5 тыс. иммигрантов из Венесуэлы перебрались в Перу за один день - ООН

Не менее 5,4 тыс. человек за один день покинули Венесуэлу и прибыли в Перу, сообщили в пятницу в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Представитель Управления Регина де ла Портилья отметила, что венесуэльцы покидают свою страну из-за продолжающегося кризиса и стараются попасть в Перу до того, как перуанские власти ужесточат правила для въезда иммигрантов.

"Агентство поддерживает и оказывает содействие властям Перу в то время, как мы сталкиваемся с огромным числом жителей Венесуэлы, которые продолжают прибывать в Перу", - подчеркнула представитель.

Западные СМИ напоминают, что, начиная с субботы, власти Перу будут требовать предоставления паспортов и виз от иммигрантов из Венесуэлы. В настоящий момент, отмечают издания, в Перу проживают уже 770 тыс. венесуэльцев.

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Тэги: ООН, ВЕНЕСУЭЛА, ПЕРУ, ИММИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]