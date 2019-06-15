Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались в Душанбе перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, лидеры двух стран "кратко переговорили "на ногах".

В беседе также приняли участие главы МИД двух стран, общение продолжалось несколько минут.