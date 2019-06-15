Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.06.2019 11:46

Путин и Эрдоган и главы МИД двух стран пообщались "на ногах" перед началом саммита СВМДА - Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались в Душанбе перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, лидеры двух стран "кратко переговорили "на ногах".

В беседе также приняли участие главы МИД двух стран, общение продолжалось несколько минут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Участие Анкары в программе F-35 не может зависеть от сделки по покупке С-400 - Минобороны Турции Турция будет вместе с РФ производить С-500 - Эрдоган Глава МИД Турции заявляет о готовности принять российские ЗРС С-400 Матвиенко начинает визит в Турцию Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону - АТОР Турецких специалистов для С-400 начнут готовить в июне - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]