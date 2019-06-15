Эмир Катара заявил о желании инвестировать в Россию

Доха выражает готовность увеличить взаимодействие с Россией в инвестиционной сфере, заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Что касается упомянутых вами, господин президент, инвестиций, то Катар готов еще больше инвестировать и взаимодействовать с Россией в этой сфере", - сказал Аль Тани.
Он также отметил успешное взаимодействие двух стран в сфере энергетики и подчеркнул, что два государства "связывают очень сильные, глубокие и очень прочные отношения, которые получили особый импульс и развитие на протяжении последних лет".
Кроме того, по словам Аль Тани, Год российской культуры в Катаре прошел очень успешно, он предложил использовать существующую культурную базу двух стран для активизации культурного обмена.
Эмир поблагодарил Путина и за помощь, которую Катару оказывают организаторы прошедшего в прошлом году в России Чемпионата мира по футболу. "Я хочу Вас, господин президент, прежде всего поблагодарить за поддержку, которую оказывает нам оргкомитет Чемпионата мира-2018, а также поздравить Вас с очередным успехом и успешным проведением этого грандиозного мероприятия, и также поблагодарить Вас за содействие, которое мы получаем в рамках подготовки к Чемпионату мира в 2022 году", - сказал он.
Глава Катара сообщил, что сейчас несколько экспертов из России помогают Катару готовиться к предстоящему турниру.
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