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Дальнее зарубежье 15.06.2019 16:38

Эмир Катара заявил о желании инвестировать в Россию

Доха выражает готовность увеличить взаимодействие с Россией в инвестиционной сфере, заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается упомянутых вами, господин президент, инвестиций, то Катар готов еще больше инвестировать и взаимодействовать с Россией в этой сфере", - сказал Аль Тани.

Он также отметил успешное взаимодействие двух стран в сфере энергетики и подчеркнул, что два государства "связывают очень сильные, глубокие и очень прочные отношения, которые получили особый импульс и развитие на протяжении последних лет".

Кроме того, по словам Аль Тани, Год российской культуры в Катаре прошел очень успешно, он предложил использовать существующую культурную базу двух стран для активизации культурного обмена.

Эмир поблагодарил Путина и за помощь, которую Катару оказывают организаторы прошедшего в прошлом году в России Чемпионата мира по футболу. "Я хочу Вас, господин президент, прежде всего поблагодарить за поддержку, которую оказывает нам оргкомитет Чемпионата мира-2018, а также поздравить Вас с очередным успехом и успешным проведением этого грандиозного мероприятия, и также поблагодарить Вас за содействие, которое мы получаем в рамках подготовки к Чемпионату мира в 2022 году", - сказал он.

Глава Катара сообщил, что сейчас несколько экспертов из России помогают Катару готовиться к предстоящему турниру.

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Тэги: КАТАР, РОССИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]