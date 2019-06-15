Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 15.06.2019 13:42

Airbus сел в Краснодаре со второго раза, задев хвостом посадочную полосу - источник

Пассажирский лайнер Airbus из Москвы задел хвостом полосу, не сумев приземлиться с первой попытки в Краснодаре, пассажиры и экипаж не пострадали, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в службах аэропорта "Пашковский".

"Командир воздушного судна A-319 доложил о невозможности совершить посадку и уходе на второй круг. Однако при попытке осуществить маневр коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы", - сказал источник.

Несмотря на нештатную ситуацию, самолет удалось благополучно посадить.

На борту находилось 180 человек.

Никто не пострадал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРАСНОДАР, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Пассажирский самолет вынужденно сел в Краснодаре из-за технических проблем Azersun Holding инвестирует 1,6 млрд руб в проекты агропромышленного комплекса Краснодарского края Трэш-группе Cannibal Corpse разрешили концерт в Краснодаре вопреки протестам православных, но изъяли из программы весь экстремизм Православные активисты Краснодара требуют не пускать в Россию трэш-группу из США Cannibal Corpse В Краснодаре из-за разгерметизации кабины произвел аварийную посадку пассажирский "Боинг"

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]