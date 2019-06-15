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СНГ 15.06.2019 14:11

Новое правительство Молдавии приступило к работе

Утром в субботу новое правительство Молдавии после политического кризиса в стране собралось на первое заседание, прямая трансляция которого ведется для журналистов в зале для пресс-конференций.

Премьер-министр Майя Санду выразила благодарность гражданам и внешним партнерам за оказанную поддержку в процессе смены власти.

"Нам удалось свергнуть олигарха и олигархию в Молдавии. Мы за это боролись, но мы бы не смогли сделать это без массовой поддержки граждан. Отдельное спасибо внешним партнерам, которые сыграли решающую роль, чтобы заставить незаконное правительство уйти и не допустить дестабилизации ситуации", - сказала Санду.

Премьер-министр подчеркнула, что "у нового правительства много работы, чтобы очистить страну от последствий олигархического правления".

Она сообщила, что в субботу все министры будут представлены коллективам министерств, сотрудников попросили выйти на работу.

В пятницу вечером бывшее правительство Демократической партии официально объявило об отставке и переходе в оппозицию. Это случилось после недельного противостояния, когда бывшее правительство не хотело передавать власть новому кабинету министров.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]