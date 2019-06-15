Рухани: Иран прекращает выполнение обязательств по СВПД при отсутствии позитивных сигналов от других сторон

Иран продолжает выполнять ядерную сделку, несмотря на нелегальные санкции в отношении Тегерана, но в отсутствие позитивных сигналов со стороны других участников продолжит работу по прекращению некоторых обязательств, заявил президент республики Хасан Рухани.
"Выход США из этой сделки и наложение нелегальных неправомочных санкций, поддержанных другими сторонами, несмотря на все это, моя страна продолжает следовать взятым на себя обязательствам", - сказал Рухани, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Он выразил надежду, что и другие страны сыграют важную роль в достижении мира и согласия в регионе. При этом он заметил, что Иран не единственная сторона, которая продолжает выполнять обязательства по ядерной сделке.
"Теперь, когда наша максимально добрая воля и стратегическое влияние, с одной стороны, а также противостояние США, с другой стороны, стали ясны всем сторонам, Исламская Республика Иран, выражая свою готовность к любому двустороннему и многостороннему диалогу, приняла решение о прекращении выполнения некоторых своих обязательств по данному договору", - сказал Рухани.
Он добавил: "В отсутствие позитивных комментариев со стороны других сторон Иран будет продолжать работу в этом направлении".
Рухани привел в пример санкции США в отношении Йемена и Ирака, заметив, что это является четким примером вмешательства Вашингтона.
"И такая политика является нарушением права на самоопределение, которое является основным, нерушимым правом всех наций", - сказал он.
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