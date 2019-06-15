Администрация Гонконга приостанавливает принятие поправок к закону об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в субботу объявила, что власти этого специального административного района КНР откладывают на неопределенный период вызвавшее массовый протест принятие поправок к закону об экстрадиции.

"Администрация приняла решение приостановить процесс принятия законодательных поправок", - цитируют западные СМИ ее слова журналистам.

Она пояснила, что на такой шаг власти пошли из-за широкого недовольства общественности, и указала, что администрация возобновит контакты со всеми слоями местного общества по вопросу этого законопроекта.

"У нас нет намерения устанавливать крайние сроки для этой работы, и мы обещаем консультироваться с комитетом по безопасности законодательного собрания (Гонконга - ИФ) и сообщать ему информацию прежде, чем предпринять следующий шаг", - сказала она.

Также она выразила сожаление, что законопроект привел к серьезным разногласиям в обществе.

В Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции, который позволит отправлять на материк для судебного разбирательства в соответствии с законами КНР подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.

Так, недовольство законопроектом привело в прошлое воскресенье к крупнейшей политической демонстрации в Гонконге с момента его передачи Великобританией Китаю в 1997 году.

В минувшую среду протестные выступления вылились в беспорядки у здания законодательного собрания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и начали воздвигать баррикады. Для наведения порядка полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули.

В результате беспорядков пострадали около 80 человек, включая 22 офицеров полиции. 11 человек были арестованы.

Однако Лам, которую западные наблюдатели считают лояльной политике Пекина, ранее указывала на важность этого законопроекта для Гонконга. "Это очень важный законодательный акт, который будет способствовать сохранению справедливости и обеспечению выполнения Гонконгом своих международных обязательств в отношении трансграничных и транснациональных преступлений", - заявляла она.