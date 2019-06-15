Страны СВМДА выступили против сепаратизма

Государства-участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обещают не допускать использования своих территорий какими-либо сепаратистскими движениями и структурами.

По итогам пятого саммита СВМДА в Душанбе главы делегаций стран, входящих в организацию, приняли декларацию.

Мы подчеркиваем, что сепаратизм представляет угрозу государственному суверенитету, единству, территориальной целостности, безопасности и стабильности. Мы не намерены поддерживать какие-либо сепаратистские движение и структуры на территории другого государства - участника", - говорится в документе.

Государства СВМДА решительно подтвердили, что территория стран не будут использоваться какими-либо сепаратистскими движениями и структурами. "И мы не будем устанавливать какие-либо отношения и связи с сепаратистами", - отмечается в декларации.