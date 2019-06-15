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Дальнее зарубежье 15.06.2019 13:19

Страны СВМДА выступили против сепаратизма

Государства-участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обещают не допускать использования своих территорий какими-либо сепаратистскими движениями и структурами.

По итогам пятого саммита СВМДА в Душанбе главы делегаций стран, входящих в организацию, приняли декларацию.

Мы подчеркиваем, что сепаратизм представляет угрозу государственному суверенитету, единству, территориальной целостности, безопасности и стабильности. Мы не намерены поддерживать какие-либо сепаратистские движение и структуры на территории другого государства - участника", - говорится в документе.

Государства СВМДА решительно подтвердили, что территория стран не будут использоваться какими-либо сепаратистскими движениями и структурами. "И мы не будем устанавливать какие-либо отношения и связи с сепаратистами", - отмечается в декларации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СВМДА, ДЕКЛАРАЦИЯ, СЕПАРАТИСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]