Диалог между КНДР и США нужно продолжать, считают в Сеуле

Южная Корея рассчитывает на возобновление переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, и для этого Сеул продолжает диалог с КНДР без всяких формальностей, заявляют в МИД Республики Корея.

"Самое важное - продолжать диалог с тем, чтобы мирный процесс на Корейском полуострове шел непрерывно", - сказал посол по вопросам международной безопасности и спец советник министра иностранных дел Южной Кореи Гон Ким на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он подчеркнул, что, благодаря диалогу, необходимо добиться прогресса и сократить разногласия.

"Вашингтон и Пхеньян открыли дверь к диалогу. И мы надеемся, что наши переговоры возобновятся. Для того, чтобы эти переговоры возобновились, мое правительство продолжает вести диалог с правительством Северной Кореи, не ограничиваясь никакими формальностями", - сказал представитель МИД Южной Кореи.

Гон Ким выразил надежду на то, что "конфронтация и конфликт на Корейском полуострове будут преодолены".