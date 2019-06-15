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Дальнее зарубежье 15.06.2019 15:27

Диалог между КНДР и США нужно продолжать, считают в Сеуле

Южная Корея рассчитывает на возобновление переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, и для этого Сеул продолжает диалог с КНДР без всяких формальностей, заявляют в МИД Республики Корея.

"Самое важное - продолжать диалог с тем, чтобы мирный процесс на Корейском полуострове шел непрерывно", - сказал посол по вопросам международной безопасности и спец советник министра иностранных дел Южной Кореи Гон Ким на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он подчеркнул, что, благодаря диалогу, необходимо добиться прогресса и сократить разногласия.

"Вашингтон и Пхеньян открыли дверь к диалогу. И мы надеемся, что наши переговоры возобновятся. Для того, чтобы эти переговоры возобновились, мое правительство продолжает вести диалог с правительством Северной Кореи, не ограничиваясь никакими формальностями", - сказал представитель МИД Южной Кореи.

Гон Ким выразил надежду на то, что "конфронтация и конфликт на Корейском полуострове будут преодолены".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]