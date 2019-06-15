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Дальнее зарубежье 15.06.2019 15:48

Страны СВМДА выступили против гонки вооружений в космосе

Главы государств и премьеры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выразили обеспокоенность перспективами размещения оружия в космическом пространстве.

"Мы признаем, что переговоры о заключении международного соглашения или соглашений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве остаются важной темой в повестке дня Конференции по разоружению", - говорится в декларации, принятой по итогам саммита СВМДА в Душанбе.

Участники саммита приветствовали обсуждение практических мер по предотвращению гонки вооружений в космосе, которое в 2018-2019 годах провела группа правительственных экспертов ООН. В декларации саммита отмечается, что экспертам поручено внести рекомендации по содержательным элементам международного юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, включая среди прочего предотвращение размещения оружия в космическом пространстве.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, СВМДА, КОСМОС, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]