Страны СВМДА выступили против гонки вооружений в космосе

Главы государств и премьеры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выразили обеспокоенность перспективами размещения оружия в космическом пространстве.

"Мы признаем, что переговоры о заключении международного соглашения или соглашений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве остаются важной темой в повестке дня Конференции по разоружению", - говорится в декларации, принятой по итогам саммита СВМДА в Душанбе.

Участники саммита приветствовали обсуждение практических мер по предотвращению гонки вооружений в космосе, которое в 2018-2019 годах провела группа правительственных экспертов ООН. В декларации саммита отмечается, что экспертам поручено внести рекомендации по содержательным элементам международного юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, включая среди прочего предотвращение размещения оружия в космическом пространстве.